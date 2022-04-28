На 72% снизилось производство автомобилей в России

Росстат обнародовал отчет о промышленном производстве в январе-марте 2022 года. Этот документ помимо прочего содержит данные об объемах выпуска автомобилей.
Все автозаводы на территории России за первый квартал собрали 244 тысячи легковых автомобилей, что соответствует падению относительно аналогичного периода 2021 года в 33,2%. В срезе отдельно за март обрушение объемов выпуска особенно велико: на 72,1%.
В натуральном выражении собрали лишь 41 тысячу машин.
Автопром переживает санкции хуже, чем российский авторынок в целом. Напомним, по итогам марта продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 62,9% — до 55 129 единиц.
Грузовиков за первый квартал 2022 года собрали 40,3 тысяч единиц (на 19,8% меньше). Средних и больших автобусов (полной массой свыше 5 тонн) — 2,8 тысячи единиц, падение на 9%. Малых автобусов полной массой менее 5 тонн — 3 тысячи (минус 23,3%).
- «За рулем» можно читать в Viber