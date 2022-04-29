Аргентина хочет создать у себя завод по сборке КАМАЗов — журнал За рулем

Аргентина хочет создать у себя завод по сборке КАМАЗов

Пока нет постоянного канала экспорта КАМАЗов в Латинскую Америку.

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Аргентина сохраняет заинтересованность в создании на своей территории производства грузовых автомобилей КАМАЗ, несмотря на ужесточение Западом антироссийских санкций, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, участвующего в переговорах с Камским автозаводом.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы представлять КАМАЗ и построить завод», — приводит слова Коусиньо информагентство.

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Предприятие могут возвести в промышленном парке Хосе-Клементе-Пас, для реализации проекта уже выбрана аргентинская компания.

Завод в Аргентине может стать производственным хабом КАМАЗа в Латинской Америке — его продукция была бы востребованной в других странах Южноамериканского общего рынка — Бразилии, Уругвае, Парагвае.

В ближайшее время аргентинская делегация приедет в Россию — для обсуждения деталей перспективного проекта с КАМАЗом.

Впервые о возможности организации производства КАМАЗов в Аргентине сообщалось в декабре 2021 года.

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