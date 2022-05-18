87% покупателей готовы отправиться за авто в другой город

В ходе опроса эксперты выяснили, каковы планы россиян на приобретение автомобиля в связи с текущей ситуацией на авторынке.

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Только 14% автовладельцев планируют купить следующий автомобиль в этом году, выяснили эксперты «Автотеки».

43% опрошенных в будущем рассмотрят покупку нового автомобиля, 45% — с пробегом, а 13% затруднились с ответом на этот вопрос. Из тех, кто рассчитывает приобрести автомобиль с пробегом в качестве замены имеющемуся, 17% респондентов предпочли вариант в возрасте до 3 лет; 13% рассмотрят автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет, 11% — от 5 до 10 лет.

В другой город за достойным экземпляром

Подавляющее большинство автомобилистов (87%) готовы поехать за нужным автомобилем в другой город. Причем купить автомобиль в ближайшем городе (не более 100 км) готовы почти столько же россиян 44%, сколько и отправиться в далекий город (более 100 км) — 42%.

С возрастом таких мобильных граждан становится меньше — так, 19% людей в возрасте 45–54 лет не поедут за автомобилем в другой город, среди автовладельцев в возрасте 55–64 лет не поедут уже 27%, а среди людей 65 лет и старше — 37%.

Какой автомобиль с пробегом не купят ни при каких условиях?

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Факт нахождения автомобиля в залоге или угоне заставит отказаться от покупки 44% россиян, планирующих приобрести авто с пробегом. 36% опрошенных считают, что ни при каких условиях нельзя приобретать автомобиль после ДТП. 26% откажутся от покупки в случае, если в автомобиле есть технические неисправности (проблемы с электрикой, двигателем, пр.), еще 25% не станут покупать, если выяснится, что автомобиль использовали в такси или каршеринге.

Только 17% отметили, что отказались бы от покупки авто со скрученным пробегом, остальные в этом большой проблемы не видят.

72% опрошенных при покупке автомобиля с пробегом планируют купить отчет по проверке истории автомобиля по VIN или госномеру.

В опросе участвовали более 6000 автовладельцев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС