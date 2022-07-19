Названы марки мотоциклов, которые чаще попадают в ДТП

Страховая компания привела данные статистики. В половине случаев фигурируют мотоциклы одной и той же марки.

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В основе этих данных — выплаты по каско и ОСАГО владельцам легковесного транспорта, застрахованного в компании «Согласие». Специалисты подсчитали, что количество аварий с мотоциклами марки BMW в первом полугодии увеличилась до 50 %. Если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года, то на эту марку приходилось только 20% ДТП.

Еще одна марка, которая тоже стала чаще фигурировать в сводках аварийности, — Kawasaki. Но здесь случаев меньше. Всего 16% от общего числа аварий. По сравнению с 9% в прошлом году. Реже в аравии попадают мотоциклисты на Honda, Yamaha, Harley-Davidson и Triumph.

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Отметили специалисты и территории, на которых водители железных коней чаще всего становятся участниками аварий. В том списке лидирует Москва. На ее долю приходится почти половина всех случаев.

Фигурируют в рейтинге и другие крупные города. Но здесь аварийность ниже, чем в столице. Среди них: Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, Тула, Барнаул и Красноярск.