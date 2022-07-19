Урал расходится с Iveco: конец совместного предприятия

Завод в Миассе выпускал грузовики Iveco-AMT Trakker, итальянцы владели 33% этого предприятия.

Материалы по теме Duster под маркой Lada: АВТОВАЗ назвал сроки

Итальянский производитель грузовой техники Iveco планирует выход из совместного предприятия с российским автозаводом «Урал». Итальянцы владели в СП долей в 33%, и теперь, как пишет агентство Reuters со ссылкой на гендиректора Iveco Геррита Маркса, эта доля перейдет местному партнеру — то есть «Уралу».

Стоит отметить, что поставки грузовиков из Европы компания Iveco прекратила во время «первой волны» — в марте 2022 года.

Шaccи Iveco-AMT Trakker 8x8

Материалы по теме Товары для Калининграда всё еще блокированы на границе с Латвией

На то, чтобы принять столь серьезное решение, как выход из давно и успешно работающего совместного предприятия, итальянской компании, как и многим другим брендам, потребовалось больше времени — около трех месяцев. Завод Iveco-АМТ, запущенный в Миассе в 1994 году, занимался, в частности, сборкой грузовиков Iveco-AMT Trakker.

Mercedes-Benz также передает свое имущество в РФ — покупателем может стать один из крупных дилеров.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Zuma / TASS, Урал, iveco-amt.ru