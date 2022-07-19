Урал расходится с Iveco: конец совместного предприятия — журнал За рулем

Урал расходится с Iveco: конец совместного предприятия

Завод в Миассе выпускал грузовики Iveco-AMT Trakker, итальянцы владели 33% этого предприятия.

Материалы по теме
Duster под маркой Lada: АВТОВАЗ назвал сроки

Итальянский производитель грузовой техники Iveco планирует выход из совместного предприятия с российским автозаводом «Урал». Итальянцы владели в СП долей в 33%, и теперь, как пишет агентство Reuters со ссылкой на гендиректора Iveco Геррита Маркса, эта доля перейдет местному партнеру — то есть «Уралу».

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Стоит отметить, что поставки грузовиков из Европы компания Iveco прекратила во время «первой волны» — в марте 2022 года.

Урал расходится с Iveco: конец совместного предприятияШaccи Iveco-AMT Trakker 8x8
Шaccи Iveco-AMT Trakker 8x8

Материалы по теме
Товары для Калининграда всё еще блокированы на границе с Латвией

На то, чтобы принять столь серьезное решение, как выход из давно и успешно работающего совместного предприятия, итальянской компании, как и многим другим брендам, потребовалось больше времени — около трех месяцев. Завод Iveco-АМТ, запущенный в Миассе в 1994 году, занимался, в частности, сборкой грузовиков Iveco-AMT Trakker.

Фото: Zuma / TASS, Урал, iveco-amt.ru

Наше новое видео
Тест больших китайских кроссоверов (видео)
Очень необычный «китаец»: одних доработок на миллион!
Сравнили самые большие китайские кроссоверы: крутой и еще круче

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров2424
Оцените материал
2:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: