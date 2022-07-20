Штраф за использование смартфона: можно ли избежать?

Прежде чем оштрафовать водителя, правоохранитель должен в полной мере доказать нарушение.

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Ответственность за использование телефона за рулем предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В ГИБДД еще раз напомнили сумму штрафа. Она составляет полторы тысячи рублей.

К нарушениям будет относиться любое подтверждение того, что водитель держал телефон в руке. Не важно, набирал ли он текстовое сообщение, записывал голосовое или искал информацию в интернете.

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Однако, прежде чем оштрафовать, сотрудник ГИБДД должен сначала доказать совершенное правонарушение. Для этого используют снимки с комплексов фото- или видеофиксации.

Именно поэтому в некоторых случаях избежать штрафа всё же можно. Но это зависит только от качества оборудования фото- или видеофиксации. Сотрудники ГИБДД в сообщении в телеграм-канале подтвердили: в случае неудовлетворительного качества снимка, содержащего признаки нарушения, водители к административной ответственности не привлекаются.

При этом в случае несогласия с вынесенным решением водитель имеет право его обжаловать. Сделать это можно в течение 10 дней с момента получения постановления.