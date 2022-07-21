Great Wall запатентовал в РФ внедорожник, которого нет даже в Китае

Great Wall Motor (GWM) оформил в России патенты на внешний вид перспективного рамного среднеразмерного пикапа Cannon P05.
Эту машину пока не представили даже в родном для компании Китае.
Cannon P05 имеет четырехдверную пятиместную кабину, которая по стальным штампованным частям до средней стойки унифицирована с выпускаемым с 2021-го внедорожником Tank 500 (напомним, что бренд Tank принадлежит концерну GWM). Перспективный пикап создают на платформе той же «пятисотки» — в модификации с удлиненными лонжеронами. Все подвески у этой машины — пружинные, передняя — независимого типа, задняя — зависимая, с неразрезным мостом.
По неофициальным данным, габаритные длина, ширина, высота Cannon P05 составляют 5465, 1992 и 1960 мм соответственно, колесная база — 3350 мм. Публичная премьера пикапа пройдет до конца 2022 года, в стандартной версии его предложат с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 224 л.с. Он будет работать в сочетании с автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.
Как следует из базы данных Роспатента, Cannon P05 зарегистрировали в России в двух вариантах — стандартном и с внедорожным обвесом.
Оформление охранных документов необязательно означает, что Cannon P05 предложат в РФ. Скорее всего, речь идет о простых юридических формальностях, в рамках которых автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков, с тем чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права.
В настоящее время GWM поставляет в РФ две модели пикапов — Wingle 7 и Poer, первая стоит от 2 999 000 рублей, Poer — от 3 999 000 рублей.
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