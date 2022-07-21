Great Wall запатентовал в РФ внедорожник, которого нет даже в Китае

Машина выйдет до конца текущего года.

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Great Wall Motor (GWM) оформил в России патенты на внешний вид перспективного рамного среднеразмерного пикапа Cannon P05.

Эту машину пока не представили даже в родном для компании Китае.

Great Wall Cannon P05

Great Wall Cannon P05 Great Wall Cannon P05

Cannon P05 имеет четырехдверную пятиместную кабину, которая по стальным штампованным частям до средней стойки унифицирована с выпускаемым с 2021-го внедорожником Tank 500 (напомним, что бренд Tank принадлежит концерну GWM). Перспективный пикап создают на платформе той же «пятисотки» — в модификации с удлиненными лонжеронами. Все подвески у этой машины — пружинные, передняя — независимого типа, задняя — зависимая, с неразрезным мостом.

По неофициальным данным, габаритные длина, ширина, высота Cannon P05 составляют 5465, 1992 и 1960 мм соответственно, колесная база — 3350 мм. Публичная премьера пикапа пройдет до конца 2022 года, в стандартной версии его предложат с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 224 л.с. Он будет работать в сочетании с автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Great Wall Cannon P05 с внедорожным обвесом Great Wall Cannon P05 с внедорожным обвесом Great Wall Cannon P05 с внедорожным обвесом

Как следует из базы данных Роспатента, Cannon P05 зарегистрировали в России в двух вариантах — стандартном и с внедорожным обвесом.

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Оформление охранных документов необязательно означает, что Cannon P05 предложат в РФ. Скорее всего, речь идет о простых юридических формальностях, в рамках которых автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков, с тем чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права.

В настоящее время GWM поставляет в РФ две модели пикапов — Wingle 7 и Poer, первая стоит от 2 999 000 рублей, Poer — от 3 999 000 рублей.

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Фото: Great Wall Motor / fips.ru