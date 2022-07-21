Запчасти из Мелитополя поступят на российский рынок — журнал За рулем

Запчасти из Мелитополя поступят на российский рынок

Предприятие сотрудничало с Россией и раньше. Но теперь объем поставок планируют увеличить в несколько раз.

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Мелитопольский завод намеревается поставлять на российский рынок до 100% производимой продукции. Об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Шадрин. Ранее объем поставок в Россию составлял не более 30%.

Сейчас завод наращивает объемы производства запчастей. Они были основным видом продукции на протяжении всей истории существования предприятия. Но за два года до начала спецоперации здесь наладили производство минометов по госзаказу Украины. Сейчас эта работа прекращена.

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Оборудование, на котором делали оружие, все так же остается на площадке. Руководитель предприятия заявил, что в производстве запчастей оно не пригодится. Поэтому его намереваются продать в ближайшее время.

Для реализации мирной продукции заводу нужно искать новые рынки сбыта. Западные страны, с которыми раньше были заключены контракты, теперь закрыты для поставок. Поэтому предприятие надеется на сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Мелитопольский завод автотракторных запчастей — один из крупнейших литейных заводов Южного региона Украины. Основные виды деятельности на предприятии: отливки из чугуна, и механическая обработка запчастей к авто- и сельхозтехнике.

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Фото: AP/TASS

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