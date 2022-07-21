Российский бензин подешевеет на 35% (для Монголии)

Поставки АИ-92 из России в Монголию будут по цене на 35% ниже от мировой. Об этом на правительственном брифинге рассказал министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Гэлэнгийн Йондон. Его слова приводит агентство ТАСС.
Договоренность о пониженной стоимости поставок между странами существовала и ранее. В предыдущем месяце скидка составляла 25%. Топливо поставляли по цене $840 за тонну. Теперь же Монголия будет получать бензин из России по 830 за тонну бензина.
Скидка, по словам главы ведомства, поможет сделать топливо доступнее именно для жителей станы. До конца года в республике не будут повышать цены на этот вид бензина.
При этом стоимость поставок других видов топлива для республики не понижена. Например, бензин АИ-80, наоборот, подорожал в этом месяце на 81 доллар и стал стоить $1255 за тонну.
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