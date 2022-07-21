Российский бензин подешевеет на 35% (для Монголии)

О поставках горючего по сниженной цене страны договорились в июле. Скидку сделали только на один вид топлива.

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Поставки АИ-92 из России в Монголию будут по цене на 35% ниже от мировой. Об этом на правительственном брифинге рассказал министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Гэлэнгийн Йондон. Его слова приводит агентство ТАСС.

Договоренность о пониженной стоимости поставок между странами существовала и ранее. В предыдущем месяце скидка составляла 25%. Топливо поставляли по цене $840 за тонну. Теперь же Монголия будет получать бензин из России по 830 за тонну бензина.

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Скидка, по словам главы ведомства, поможет сделать топливо доступнее именно для жителей станы. До конца года в республике не будут повышать цены на этот вид бензина.

При этом стоимость поставок других видов топлива для республики не понижена. Например, бензин АИ-80, наоборот, подорожал в этом месяце на 81 доллар и стал стоить $1255 за тонну.