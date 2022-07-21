Как уберечься от чужих штрафов после продажи авто

Через десять дней после проведения сделки нужно убедиться, что новый владелец провел процедуру регистрации.

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В большинстве случаев регистрацией проданного автомобиля занимается новый владелец. На эту процедуру у него есть 10 дней. Но в ГИБДД напоминают: если обладатель авто так и не обратился в Госавтоинспекцию в установленный срок, то сделать это может прежний хозяин машины.

Прежний владелец вправе обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы автомобиль сняли с регистрации. После этого он перестанет нести ответственность за уже чужую машину. В том числе избавится от риска получить штраф с камеры за чужие нарушения. Если этого не сделать, система продолжит присылать «письма счастья» бывшему обладателю авто.

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Причем приходить с заявлением лично не обязательно. Чтобы упростить процедуру, ее перевели в онлайн-формат. Заявление можно подать на сайте государственных услуг. К нему потребуется приложить документ о проведении сделки.

Если бывший владелец выберет этот способ, то ему даже не придется приходить за получением услуги. Должностное лицо проведет процедуру без его присутствия.