Масла и сервис G-Energy на ралли «Шелковый путь 2022»: тест сдан!

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Сложнейшая десятидневная гонка по бездорожью стала полигоном для испытаний моторных и трансмиссионных масел G-Energy.

Один из сложнейших ралли-марафонов планеты — «Шелковый путь» финишировал в Москве.

Маршрут по бездорожью от Астрахани через Северный Кавказ включал 10 этапов, которые уже названы участниками одним из самых тяжелых за всю историю гонки. Техническую поддержку на всех участках экстремальной сложности оказывали мобильная лаборатория и эксперты «Газпромнефть-смазочных материалов», а само ралли стало полигоном для тестирования моторных и трансмиссионных масел G-Energy.

Экстремальная гонка проходила в течение 10 дней и включала в себя такие сложные ландшафты, как дюны, грунт, камни и феш-феш — мелкий песок. Скорость спортивных автомобилей на спецучастках достигала 140 километров в час. Серьезным испытанием для всех категорий, от мотоциклов до грузовиков, стала экстремальная жара: температура воздуха достигала 50 градусов.

Механики и инженеры команд-участниц могли получить техническую помощь от экспертов G-Energy. Диагностику техники на основе характеристик работающего моторного и трансмиссионного масла проводила мобильная лаборатория, оснащенная высокоточным исследовательским оборудованием и специализированным программным обеспечением. Анализируя состав и баланс примесей в пробе, умная техника выдает заключение о состоянии узлов и агрегатов. Цифровой сервис, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет также делать прогноз по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Благодаря точному и оперативному мониторингу команды получали возможность подготовить машины к следующим заездам.

За время ралли специалисты провели более 100 исследований смазочных материалов. Их результаты помогли диагностировать загрязнения пылью, попадание воды, которые при дальнейшей работе повлекли бы серьезные неисправности, неполадки в моторе и главных узлах гоночной техники.

Станислав Дорошенко, руководитель экспертной группы мобильной лаборатории G-Energy:

«В таких сложных гонках двигатели и агрегаты трансмиссии автомобилей работают в условиях тяжелых нагрузок — пробы и анализы работающего масла, которые мы проводили для всех экипажей, помогали их механикам очень быстро принять решение о замене масла или запчастей. Мы храним тайну, как доктора, но именно наши исследования помогли одному из экипажей найти скрытые неисправности в цилиндропоршневой группе, а другому — в трансмиссии, хотя ни по звуку, ни по ходовым характеристикам поломок заметно не было».

Эксперты G-Energy не только обеспечили профессиональной экспертизой, но и подобрали специализированные масла для команды «МАЗ-СПОРТавто», вошедшей в тройку лидеров гонки в группе грузовики, а также экипажу Анастасии Нифонтовой, который в четырех самых сложных этапах ралли показал лучший результат.

Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто», призер ралли «Дакар»:

«Наша команда прошла десятки гонок, но мы не помним таких сложных спецучастков, как в этот раз. Испытывала на прочность жара — в кабине температура доходила до 56 градусов, а также техника и ландшафт: двигатель заглох на переезде вброд на 9-м участке в Волгограде, но даже в самых тяжелых условиях нам помогали масла G-Energy, и мы рады разделить такие высокие результаты и свою победу с нашими надёжными партнерами».

Команда Нифонтовой принимала участие в испытаниях моторных масел G-Energy, и ее экстремальный опыт ляжет в основу новых рецептур продукции G-Energy, которая будет доступна не только гонщикам, но и всем автомобилистам.

Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, двукратный обладатель кубка мира по кросс-кантри ралли:

«Неожиданными и тяжелыми для нас стали первые дни гонки, мы назвали это „синдромом роста“ команды. Казалось, что наши скорости и амбиции техника не разделяла. Но несмотря на все вызовы, мы не сдались. В итоге стали самым результативным экипажем в группе по количеству побед и выиграли четыре спецучастка. Выбор правильной стратегии нам ежедневно обеспечивала мобильная лаборатория G-Energy, эксперты которой проводили постоянный технический мониторинг двигателя и давали рекомендации по обслуживанию машины».