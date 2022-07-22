В России начали предлагать ОСАГО в кредит — журнал За рулем

В России начали предлагать ОСАГО в кредит

ОСАГО в кредит станет востребованным среди тех, кому стоимость полиса рассчитывается с применением повышающего коэффициента.

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Ряд страховых компаний в России начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку, сообщает газета «Коммерсантъ». Механизм предполагает, что автомобилист единовременно оплачивает лишь часть стоимости полиса, остальное — частями в течение определенного периода. По информации ресурса, кредит на ОСАГО уже предлагает СК «Согласие», в ближайшее время похожую услугу начнет продвигать «Совкомбанк страхование».

В Банке России (регулятор страхового рынка) отмечают, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку», но страховая премия по ОСАГО может быть оплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка — партнера страховщика.

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Услуга нетипична для рынка ОСАГО, хотя, по мнению экспертов, поможет страховым компаниям предотвратить падение спроса на фоне роста тарифов. В компаниях ожидают, что новой схемой покупки полиса автогражданки заинтересуются прежде всего автовладельцы из высокорисковой категории, которым из-за повышающих коэффициентов полис ОСАГО обходится в несколько раз дороже базовой стоимости.

Отметим, по состоянию на май 2022 года средняя стоимость «автогражданки» для легковых автомобилей физлиц в России составляла 6189 рублей (более свежих данных в свободном доступе пока нет).

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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