Себестоимость УАЗов выросла на треть

Полный список комплектующих, которым спешно пришлось искать замену, не раскрывают.

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Себестоимость автомобилей УАЗ с февраля 2022 года выросла на 32% — таким откровением поделился глава Ульяновского автозавода Адиль Ширинов во время недавней встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, следует из публикации регионального ресурса Ulpressa.ru.

По словам топ-менеджера, целый ряд поставщиков из Евросоюза (Bosch, Joyson, Continental) УАЗу пришлось в спешном порядке замещать на производителей из России и дружественных стран — Китая, Турции, Белоруссии.

Полный список замененных комплектующих не раскрывают, но известно, что это системы безопасности, вакуумные усилители, блоки управления двигателем и гидроагрегаты.

Увеличение себестоимости на треть в первую очередь вызвано удорожанием логистики (+60%), самих компонентов (+32,3%) и тарифов на электроэнергию (+7%).

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Далее УАЗ будет последовательно переходить на российских поставщиков компонентов — это надежнее и дешевле с точки зрения логистики.

В январе-июне 2022 года продажи УАЗов на внутреннем рынке упали на 26% — до 9720 штук. Во второй половине года УАЗ надеется нарастить объемы выпуска — и таким образом компенсировать падение первого полугодия.

Напомним, в конце июня предприниматель Вадим Швецов продал свой пакет акций в холдинге Sollers (76,4%) группе топ-менеджеров компании — Адилю Ширинову, Зое Каике, Виктору Хвесеню и Николаю Соболеву. В состав «Соллерса» входят УАЗ и ЗМЗ, холдинг также является совладельцем заводов Sollers-Ford и Mazda-Sollers.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС