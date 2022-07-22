Стало известно, на сколько снизилось количество автодилеров в РФ — журнал За рулем

Стало известно, на сколько снизилось количество автодилеров в РФ

Сокращение количества дилерских центров наблюдается, прежде всего, у европейских и американских марок.

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Данные о том, что в России количество дилерских центров стало сокращаться, приведены на текущий момент. Специалисты агентства Автостат сравнивают количество центров продажи авто с тем, что было в весенний период. Из 3203 в середине лета остались работать 3102.

Больше всего центров продаж в регионах России закрыли европейские марки. Так, на 2 дилера меньше стало у Opel и Volvo, на 3 — у MINI, на 5 — у Cadillac. Французские компании Renault и Peugeot потеряли соответственно 6 и 7 официальных автосалонов. Но больше всего дилерских центров лишилась сеть Chevrolet от компании UzAuto — сразу 35.

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Стабильность в работе демонстрируют российские и корейские компании. Их дилерские сети остались в прежнем составе.

А вот китайский автопром на российском рынке набирает обороты.

Лидером в этом плане стал Exeed, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У FAW дилерская сеть выросла на 9 автоцентров, у Chery — на 7, у Geely — на 5. По 2 новых дилера появилось у Haval и JAC.

Такой прирост количества китайских автосалонов на территории РФ эксперты объясняют внешней политикой двух государств. Китай не поддерживает антироссийские санкции, поэтому активно наращивает темпы освоения российского рынка.

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