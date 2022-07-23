Lada Niva Travel «вывела» птенцов — журнал За рулем

Lada Niva Travel «вывела» птенцов

Пока автомобиль ждал начала работы в заповеднике, природа делала свое дело...

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Работники государственного природного заповедника «Хакасский» в городе Абакан были немало удивлены «комплектацией» поступившего к ним нового внедорожника Lada Niva Travel. Как правило, доставленные заказчику автомобили некоторое время находятся на специальной стоянке, и на этот раз даже краткое пребывание машины в заповедных землях не прошло даром.

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Пока автомобиль ожидал отгрузки в нашу сторону, представители АВТОВАЗа обнаружили под капотом гнездо с​ яйцами.​ По нашей просьбе гнездо с яйцами не извлекали», — рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий интернет-газете «Шанс.Регион».

Не уточняется, была ли сделана кладка уже на территории заповедника или же гнездо прибыло вместе с автомобилем. Но к настоящему моменту, по словам директора, из яиц благополучно вылупились пять птенцов. «У нас даже автотранспорт 100% заповедный», — заметил Непомнящий.

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Он рассказал, что Niva Travel была приобретена за счет средств федерального бюджета и, за исключением небольшой природной «опции», оказалась полностью соответствующей заказу. После определения птенцов в заповедник машина отправилась на предназначенную работу — на ней будут охранять территорию «Хакасского».

Фото: shansonline.ru

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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