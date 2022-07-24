Его сделают обязательным с 2023 года. Но пока такие испытания будут проводить только в одной стране.

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Погружать автомобили под воду будут для того, чтобы убедиться в их безопасности. Таким образом имитируется аварийная ситуация на водном объекте, сообщает портал CarExpert. У пассажиров должна быть возможность выбраться из машины в случае ее падения в воду.

Решение добавить этот этап в испытания приняли в Австралии. Причиной стала печальная статистика случаев, когда во время наводнений автомобили вместе с пассажирами смывает в океан.

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В бассейне будут проверять работу электрических стеклоподъемников. Также эксперты оценят возможность открыть под водой двери без питания аккумулятора. Причем эти функции должны быть доступны в течение 10 минут, чтобы пассажиры имели возможность сориентироваться в экстренной ситуации.

Если же ни одна из этих функций в автомобиле не предусмотрена, то производителю нужно продумать другой вариант выхода из ситуации. Например, можно предложить альтернативный способ открывания окон. Или, в крайнем случае, возможность разбить стекло. Все это необходимо будет прописать в руководстве по использованию автомобиля.

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