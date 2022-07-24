Toyota выменяла внедорожник с пробегом 1,6 млн км на новый

Это понадобилось для того, чтобы изучить состояние машины. Полученные данные использовали при разработке нового поколения модели.

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При разработке полноразмерного пикапа Tundra нового поколения Toyota Motor пошла на неожиданный ход — изучила состояние старых Tundra предыдущего образца со сверхбольшими пробегами. Об этом шеф-инженер североамериканского отделения Toyota Майк Свирс рассказал журналистам.

В 2016 году в процессе работы над новой Тундра специалисты Toyota раздобыли два экземпляра пикапов выпуска 2007 года с пробегом 1 млн миль у каждого (1,6 млн км). Эти машины намотали такой километраж в условиях реальной интенсивной эксплуатации, поскольку находились у частных владельцев. Свирс привел историю одного из образцов — им владел американец Виктор Шеппард. Toyota выменяла на него абсолютно новый экземпляр Tundra того же поколения, а затем до винтика разобрала и изучила машину в собственном научно-техническом центре.

Toyota Tundra нового поколения

К удивлению самих инженеров Toyota, единственной деталью, которая оказалась неисправной в пожилой Тундре, оказался фиксатор солнцезащитного козырька с водительской стороны. Даже рама и пена водительского кресла все еще были пригодны. Однако в плохом состоянии оказалась грузовая платформа — местами она проржавела насквозь. Вот почему на новой генерации машины ее панели решили сделать из композитов.

По итогам изучения пикапов-миллионников у новой Toyota Tundra была дополнительно усилена грузовая платформа, увеличена площадь ее опоры на раму, применена цепь привода ГРМ, на четверть увеличенная в сечении, а также добавлены дополнительные места хранения ручного инвентаря в салоне.

Напомним, новую Toyota Tundra представили в сентябре 2021 года. Машина построена на новой раме со сварными штампованными лонжеронами коробчатого сечения, отштампованными из высокопрочной стали. Все подвески пружинные, передняя — независимая, задняя — зависимая. Шасси называется Toyota F1, его модификация также используется на Land Cruiser 300.

Tundra нового поколения оснащают исключительно турбированными V6. Базовая версия имеет 3,5-литровый мотор с двойным нагнетателем, мощность — 389 л.с., крутящий момент — 649 Нм. Вариант подороже оборудован гибридной системой i-Force, в которой двигателю внутреннего сгорания ассистирует электромотор, совокупная мощность установки — 437 л.с., крутящий момент — 790 Нм. Оба двигателя сочетаются с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод автомобиля либо задний, либо полный.

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Фото: Пресс-служба Toyota Motor