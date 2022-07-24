В ночь с 22 на 23 июля за два часа выпало 90 мм осадков. Автомобили буквально сносило потоками воды.

Для Краснодарского края конец прошедшей недели ознаменовался сильнейшими ливнями, разливами горных рек и, как следствие, множественными подтоплениями улиц и зданий. Прогнозы синоптиков на 22 и 23 июля, обещавшие критический уровень осадков и ветер до 23–25 м/с, оправдались с лихвой.

В пятницу ливни накрыли столицу региона — к вечеру транспорт по улицам Краснодара буквально плавал. А к ночи тропический ливень обрушился уже на Сочи, Адлер и Лазаревское. Власти предупредили граждан о том, что от каких-либо поездок лучше отказаться вовсе.

В Сочи на многих автодорогах потоки воды полностью заблокировали движение. На улице Донской затопленным оказался первый этаж зданий — посетители кафе и магазинов фактически оказались по пояс в воде.

Вода в горных реках поднялась до критического уровня. Туристов и жителей города убедительно просили не приближаться к водоемам и держать подальше от них личный транспорт. Впрочем, этой просьбе сложно следовать, если водоемом вдруг стала улица. В ночь с 22-го на 23-е за два часа выпало 90 мм осадков, автомобили сносило потоками воды.

23 августа пляжные зоны в Сочи, Адлере и Лазаревском закрыли для посещения. Под водой оказались не только города: участок трассы Джубга-Сочи протяженностью около 200 км также был затоплен.

Сейчас воды там уже нет, но на аварийных участках выставлена техника и работают мастера.

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К вечеру 23 июля сотрудникам МЧС удалось устранить многие последствия подтоплений домов и дорог в Сочи, Туапсинском районе и Краснодаре. Но сочинские пляжи оставались закрытыми из за опасности возникновения смерчей над морем. Телеграм-канал «Сочи №1» сообщил о том, что в Сочи в результате наводнения погибла женщина, позднее МЧС и мэрия города подтвердили эту информацию.

Этим летом, как и в прошлом году, от буйства стихии страдают самые разные регионы РФ — Краснодарский край, Крым, Московская область и Приморье...

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Видео: Youtube / INFO RU