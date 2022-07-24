Для Краснодарского края конец прошедшей недели ознаменовался сильнейшими ливнями, разливами горных рек и, как следствие, множественными подтоплениями улиц и зданий. Прогнозы синоптиков на 22 и 23 июля, обещавшие критический уровень осадков и ветер до 23–25 м/с, оправдались с лихвой.
В пятницу ливни накрыли столицу региона — к вечеру транспорт по улицам Краснодара буквально плавал. А к ночи тропический ливень обрушился уже на Сочи, Адлер и Лазаревское. Власти предупредили граждан о том, что от каких-либо поездок лучше отказаться вовсе.
В Сочи на многих автодорогах потоки воды полностью заблокировали движение. На улице Донской затопленным оказался первый этаж зданий — посетители кафе и магазинов фактически оказались по пояс в воде.
Вода в горных реках поднялась до критического уровня. Туристов и жителей города убедительно просили не приближаться к водоемам и держать подальше от них личный транспорт. Впрочем, этой просьбе сложно следовать, если водоемом вдруг стала улица. В ночь с 22-го на 23-е за два часа выпало 90 мм осадков, автомобили сносило потоками воды.
23 августа пляжные зоны в Сочи, Адлере и Лазаревском закрыли для посещения. Под водой оказались не только города: участок трассы Джубга-Сочи протяженностью около 200 км также был затоплен.
Сейчас воды там уже нет, но на аварийных участках выставлена техника и работают мастера.
К вечеру 23 июля сотрудникам МЧС удалось устранить многие последствия подтоплений домов и дорог в Сочи, Туапсинском районе и Краснодаре. Но сочинские пляжи оставались закрытыми из за опасности возникновения смерчей над морем. Телеграм-канал «Сочи №1» сообщил о том, что в Сочи в результате наводнения погибла женщина, позднее МЧС и мэрия города подтвердили эту информацию.
- Этим летом, как и в прошлом году, от буйства стихии страдают самые разные регионы РФ — Краснодарский край, Крым, Московская область и Приморье...
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Видео: Youtube / INFO RU