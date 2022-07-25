Где ремонтировать авто, чтобы не нарваться на штраф — журнал За рулем

Где ремонтировать авто, чтобы не нарваться на штраф

Россиянам напомнили, что некоторые привычные места для ремонта и мойки авто по закону считаются несанкционированными.

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Попытка самостоятельно отремонтировать машину во дворе многоэтажного дома может привести к штрафу. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

Закон запрещает не только ремонт, а также мойку машины на общественной территории.

Причина такого запрета в том, что манипуляции с автомобилем могут причинять неудобство соседям. В отельных случаях это может даже приносить вред здоровью. Например, вредным для окружающих может быть использование химии для мытья кузова или слив машинного масла.

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Максимум, что можно сделать во дворе, — это протереть фары или зеркала тряпкой. Лить воду на части кузова запрещено. Это уже может стать причиной для штрафа.

В том случае, если нарушение будет зафиксировано, то автолюбителя могут привлечь к административной ответственности. Штраф для физических лиц может составить от 100 до 500 рублей. Для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По мнению эксперта, сейчас места, где можно самостоятельно легально вымыть или отремонтировать свой автомобиль, практически отсутствуют. К разрешенным относятся мойки самообслуживания, а также закрытые гаражные комплексы с оборудованными фильтрами стоками.

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