Раскрыты подробности обмана со стороны сотрудников МРЭО

По этой коррупционной схеме недобросовестные полицейские обманывали водителей не первый год

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На этот раз нечистыми на руку оказались сотрудники МРЭО ГИБДД в городе Азове Ростовской области. О раскрытии схемы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Несуществующие проблемы вскрывались во время осмотра автомобиля для прохождения процедуры регистрации. Сотрудники сообщали владельцу, что обнаружили несоответствие номерных агрегатов кузова и двигателя. Зарегистрировать авто с таким нарушением, по их словам, не представлялось возможным. Транспортное средство необходимо было изъять и направить на экспертизу.

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Однако выход из положения все-таки был. И расстроенные автовладельцы на него соглашались, лишь бы поскорее избавиться от проблемы. Сотрудники предлагали закрыть глаза за это нарушение, при условии передачи им определенной суммы денег.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

По данным источника, только за первое полугодие 2022 года коррупционеры заработали таким образом больше 500 тысяч рублей. Теперь они стали фигурантами уголовного дела. Автовладельцы, которые передавали взятки недобросовестным сотрудникам, тоже находятся под следствием.