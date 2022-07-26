Toyota возвращает деньги за непоставленные внедорожники

Клиентам, с которыми расторгают договоры, предлагают вернуться к покупкам в сентябре

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О том, что компания Toyota Motor отменила некоторые заказы на автомобили, сообщила бизнес-газета Nikkei. Речь о внедорожниках Toyota Harrier, которые производят в Шанхае.

Причина расторжения договоров — задержки в производстве. Представители компании связывают их с карантином из-за COVID-19. По данным нескольких дилерских центров в Японии, это первый случай, когда японский автопроизводитель отменил заказы клиентов из-за производственных проблем.

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Вместо машин, которые уже были заказаны, клиентам предлагают приобрести более новую версию. Ее выпуск планируется в сентябре. Однако эксперты прогнозируют, что ее стоимость будет выше примерно на 1000 долларов.

Точная цена, а также технические характеристики новой версии Harrier пока не разглашаются. Из-за этого производитель предполагает, что предложение примет лишь часть клиентов. Некоторые заказы неизбежно будут потеряны.

Дилерские центры рассматривают возможность взять на себя часть возросших расходов для клиентов, пишет источник.

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