Названа стоимость содержания самой популярной иномарки в России

Эксперты подсчитали затраты владельцев Kia Rio с помощью электронного калькулятора оценки стоимости.

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Автомобили семейства Kia Rio являются самыми продаваемыми в нашей стране среди иномарок. Как отмечают эксперты портала Цена авто, именно поэтому этот автомобиль выбрали для оценки затрат владельцев в ходе эксплуатации.

Расчеты проводились для седана Kia Rio с базовым 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и механикой, а также кросс-хэтча Kia Rio X с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматом. Также в условиях указали 5-летний срок эксплуатации и пробег в 100 тысяч километров.

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Один из первых показателей — это стоимость топлива на километр пробега. Для седана она оказалась ниже и составила 8 рублей 80 копеек. Для хэтчбека — 10 рублей 70 копеек.

Учли в расчетах и стоимость страхования. Именно этот параметр окажется в обоих случаях самым затратным. При условии, если владелец обязательно будет оформлять каско, за страховку седана за пять лет придется заплатить около 387 тысяч, хэтчбека — 454 тысячи рублей

Таким образом, за месяц владения суммарные расходы составят около 15 тыс. рублей за седан и примерно 18 тыс. рублей — за кросс-хэтчбек, а за 5 лет сумма составит около 900 тыс. и более 1 млн рублей соответственно.

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