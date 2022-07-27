Названы автомобили, которые теряют в цене быстрее других

Возглавил список популярный электрокар.

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Американская аналитическая компания Compare the Market собрала данные о стоимости автомобилей на вторичном рынке США и выяснила, каких из них дешевеют стремительнее прочих.

Топ-3 составили: Nissan Leaf, Range Rover и Nissan Altima.

1. Nissan Leaf — 49% (потеря стоимости за три года эксплуатации)

Электромобили, конечно, все еще относительно новое явление, и неопределенность в отношении новых технологий означает, что они могут быстро устаревать по мере появления более совершенных решений.

Этим, в частности, и объясняется тот факт, почему Nissan Leaf теряет почти половину своей стоимости через три года. Тем не менее, Leaf — один из самых продаваемых электромобилей всех времен, запас хода аккумуляторных батарей по мере совершенствования модели увеличился со 117 км до 364 км.

2. Land Rover Range Rover — 44%

Это мгновенно узнаваемый полноприводный автомобиль, выдержавший испытание временем: он был выпущен в 1970 году, а теперь представлен уже в пятом поколении. Это также один из автомобилей рейтинга, стоимость которого существенно упала за три года, на 44%, хотя у него также самая высокая стартовая цена — от 100 000 долларов США.

3. Nissan Altima — 42%

Еще одна модель Nissan заняла третье место. Altima — это среднеразмерный автомобиль, выпущенный в 1992 году и являющийся одной из самых продаваемых моделей бренда. Покупка подержанной Altima может оказаться более экономичным вариантом, чем одного из ее конкурентов, таких как Toyota Camry и Honda Accord.

В десятку наиболее быстро обесценивающихся моделей также вошли:

Kia Sorento — 41%

Tesla Model S — 40%

Porsche Cayenne — 40%

Jeep Cherokee — 39%

Kia Telluride — 38%

Acura MDX — 37%

Jeep Grand Cherokee —37%.

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При составлении материала был использован калькулятор амортизации автомобилей CarEdge, позволивший выяснить, насколько средняя стоимость каждой модели падает в течение первых трех лет с момента покупки, при годовом пробеге около 20 тыс. км.

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