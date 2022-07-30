Шинный завод Continental возобновляет работу в Калуге

Предприятие находилось в простое из-за нарушений в логистических цепочках и работе поставщиков.

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Экспорт сырья в Россию и работу на калужской площадке немецкий производитель шин приостановил в марте. Сотрудников отправили в отпуск с сохранением 2/3 заработной платы. Но уже в апреле производство частично возобновилось. Тогда предприятие пошло на этот шаг, опасаясь ответственности за неисполнение обязательств.

Однако уровень производства в весенний и летний период был значительно ниже прежнего. В июле конвейер снова остановился из-за недостатка производственных компонентов. Функционировать продолжали только несколько отделов, не связанных непосредственно с производством.

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Робота предприятия в объеме, необходимом для покрытия потребностей российского рынка, возобновится с 1 августа.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, на предприятии нашли способ решения всех проблем с поставками и логистикой.

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Фото: EPA / FOCKE STRANGMANN