Профессионал и любитель проверили свои силы в торможении на средней скорости по трассе.

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Вопрос стал особенно актуален после того, как в России начали производить упрощенные автомобили. На такие меры АВТОВАЗ пошел из-за отсутствия некоторых импортных автокомпонентов. Так с конвейера стали сходить машины без кондиционеров, подушек безопасности, ABS. Авто стоят дешевле, однако появился вопрос об их комфорте и безопасности.

Ответ на него попытался дать профессиональный гонщик Скотт Мэнселл. Он выяснил, сможет ли человек справиться с торможением лучше техники. Для эксперимента был выбран автомобиль Mazda MX-5 снаряженной массой немногим более 1200 кг, что сопоставимо с массой той же Лады Гранты.

Торможение с ABS и без

Сначала Скотт проверил, каким будет тормозной путь машины с помощью ABS. Он разогнал авто до скорости примерно 100 км/ч. При таких условиях тормозной путь составил 34,7 метра.

Проверку способностей тормозной системы автомобиля без электроники сначала предложили обычному водителю. Всего было пять попыток. Лучший показатель тормозного пути составил 39 метров. Все остальные превышали 42 метра.

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А если за рулем профессионал?

Еще пять попыток сделал сам профессиональный гонщик. С первого же раза он показал результат лучше, чем предыдущий водитель. Тормозной путь составил 40 метров. Но вот справиться с задачей лучше, чем электронный помощник, он так и не смог. Самый короткий тормозной путь — 37,5 метра.

Таким образом, даже профессиональный водитель не смог справиться с торможением лучше, чем ABS. Минимальная разница составила 2,8 м.

У обычного водителя, даже после нескольких попыток, разница больше.

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Фото, видео: YouTube