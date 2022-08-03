Назван новый способ узнать об отзывных кампаниях

Оповещения планируют настроить через сайт госуслуг.

Материалы по теме 3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

Запустить работу такого сервиса Росстанарт планирует уже в этом году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Его слова приводит агентство РИА «Новости».

Работать над такой возможностью специалисты начали еще год назад. А уже в 2022 году стал возможен запуск сервиса через портал госуслуг. Это позволит сообщать автовладельцам об отзывных кампаниях максимально оперативно. А значит упростит взаимодействие граждан с дилерскими центрами.

Материалы по теме Поразительная цифра: 77% автомобилистов не смогут починить машину

По данным Росстандарта, в 2021 году в России провели 111 отзывных кампаний. Они охватили более 300 тысяч машин разных сегментов.

Обычно автовладельцы получают уведомления в виде звонков или сообщений на мобильные телефоны.

Еще один способ проверить, участвует ли автомобиль в конкретной отзывной кампании, — сравнить его VIN-номер со списком на сайте Росстандарта.

«За рулем» можно читать в Viber.



