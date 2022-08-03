Продажи Lada превзошли ожидания

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О росте продаж сообщила группа Нетипичный АВТОВАЗ. По их информации, в последние дни июля продажи составляли до тысячи автомобилей в день. И это количество соответствует докризисному уровню.
При этом представители завода отмечают, что продаются и те автомобили которые только сходят с конвейера, и те, которые оставались на складах. Спросом пользуются все модели.
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Однако рекордсменом по продажам стала Lada Granta Classic 2022 года. В июле реализовали 4270 машин. И этот показатель почти в два раза превзошел плановые 2440 автомобилей.
Завод уже корректирует планы на второе полугодие. Но пока не по продажам, а по производству. В планах производителя выпустить около 100 — 120 тысяч машин
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Фото: АВТОВАЗ