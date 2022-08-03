Продажи Lada превзошли ожидания — журнал За рулем

Продажи Lada превзошли ожидания

По результатам июля АВТОВАЗ вышел на докризисный уровень реализации автомобилей.

Материалы по теме
3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

О росте продаж сообщила группа Нетипичный АВТОВАЗ. По их информации, в последние дни июля продажи составляли до тысячи автомобилей в день. И это количество соответствует докризисному уровню.

При этом представители завода отмечают, что продаются и те автомобили которые только сходят с конвейера, и те, которые оставались на складах. Спросом пользуются все модели.



Материалы по теме
Лада Гранта до и после импортозамещения: все отличия


Однако рекордсменом по продажам стала Lada Granta Classic 2022 года. В июле реализовали 4270 машин. И этот показатель почти в два раза превзошел плановые 2440 автомобилей.

Завод уже корректирует планы на второе полугодие. Но пока не по продажам, а по производству. В планах производителя выпустить около 100 — 120 тысяч машин

  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: АВТОВАЗ
Наше новое видео
200 сил и 7 мест — тест больших китайских кроссоверов
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров574
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: