Продажи Lada превзошли ожидания

По результатам июля АВТОВАЗ вышел на докризисный уровень реализации автомобилей.

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О росте продаж сообщила группа Нетипичный АВТОВАЗ. По их информации, в последние дни июля продажи составляли до тысячи автомобилей в день. И это количество соответствует докризисному уровню.

При этом представители завода отмечают, что продаются и те автомобили которые только сходят с конвейера, и те, которые оставались на складах. Спросом пользуются все модели.



