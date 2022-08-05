Hyundai Motor оштрафовали на 9 миллионов из-за глушителя

Такое решение вынес суд по иску жительницы Санкт-Петербурга.

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Автомобиль, с которым возникли проблемы, женщина приобретала у официального дилера в 2016 году. Тогда за Hyundai Creta она отдала 1 209 900 рублей.



Снова обратиться к продавцу пришлось в конце действия срока гарантии. У кроссовера «дребезжал глушитель на холодную и загорался индикатор», отмечают в пресс-службе судов Северной столицы. Однако нарушения в период с 21 августа по 6 октября официальный дилер не устранил. На претензию, которую написала владелица авто, тоже ответили отказом.

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Права автолюбителей в такой ситуации разъяснил суд. Вернуть автомобиль или потребовать его замену на аналогичный можно было только в течение пятнадцати дней с момента приобретения. А после этого срока продавец должен был устранить недоставки товара по гарантии в срок не более 45 суток.

Таким образом, суд взыскал с компании-производителя полную стоимость автомобиля, которую владелица заплатила при покупке. К этому взысканию добавились убытки в виде процентов по кредитному договору, неустойки по нескольким пунктам, а также моральный вред и судебные расходы.

В общей сложности ответчику придется выплатить штраф в размере около 9 миллионов рублей.