Стало известно будущее такси в России

Итогом работы Международного Евразийского форума «Такси» стала общественная резолюция. Документ, объединивший все инициативы по развитию отрасли, направят в органы государственной власти.

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В ходе X Международного Евразийского форума «Такси», который состоялся в Москве, определили главные направления развития таксомоторной отрасли на ближайшие годы.

Прежде всего, это повышение безопасности, в том числе снижение количества ДТП с участием легковых такси. Эту работу будут вести совместно с надзорными органами. Необходимость этой работы обусловлена статистикой: за один только 2021 год с участием такси в России произошло 3700 ДТП, в которых погибло 149 человек, причем в 2/3 таких аварий виновниками были признаны водители такси.

Вторая важная задача — цифровизация таксомоторной отрасли, которая предполагает развитие цифровых профилей водителей такси, внедрение телемедицины, а также проведение техосмотров транспортных средств дистанционным способом.

Главный вопрос отрасли сегодня — это разработка правил, по которым должно работать современное такси в новых экономических условиях.

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Урегулировать этот и другие вопросы работы отрасли, уверены эксперты, поможет строгий свод правил.

Новый законопроект уже направлен в Госдуму. Над его обсуждением на форуме работали представители 45 регионов страны и 6 иностранных государств. Идеи, высказанные на площадке, учтут во время дальнейшего редактирования закона.

«Сейчас меняется экономическая и социальная политика государства, уходят или меняют свои бизнес-модели крупные компании; появляются новые серьезные вызовы и для отрасли такси. Неизменным остается одно — востребованность такси как массового вида транспорта, который обеспечивает свыше двух миллиардов поездок в год по Российской Федерации. Это серьезный вклад в экономику государства и социальная функция, важность которой трудно переоценить», — говорит Дина Горячева, директор АНО «МЕФТ» (организатор форума).

Юбилейный Международный Евразийский форум «Такси» прошел в Москве с 4 по 5 августа. В его работе приняли участие около 1000 представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей.

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