Города защитят от транспортного шума

Работа над законодательными изменениями начнется уже осенью.

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С такой инициативой в Госдуме выступят представали партии «Новые люди». Бороться с шумным транспортом собираются сразу радикально, сообщает агентство «Москва».



В первую очередь инициаторы предложат полностью запретить использование систем прямого выхлопа. Речь о тех автомобилях, где не применяются никакие приборы шумоподавления. Право бороться с такими машинами и мотоциклами предлагают дать сотрудникам ГИБДД. Инспектор сможет остановить нарушителя спокойствия и измерить уровень шума — либо при помощи специального прибора, либо направив водителя в соответствующее ведомство.

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Наказание для нарушителей тоже предлагают строгое. Транспортное средство могут забрать на штрафстоянку. Причем не на пару дней, а сразу на сезон. Другой вариант — штраф. Инициаторы хотят установить его в размере 100 тысяч рублей. Только такая сумма, по их мнению, сможет отбить у водителей желание шуметь.



Предложения внесут на рассмотрение в Государственную Думу уже в осеннюю сессию. Одинаковые меры предложат принять как в дневное, так и в ночное время.