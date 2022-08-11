Пилот посадил падающий самолет на оживленную трассу (видео)

В полете у одномоторного самолета отказал двигатель.

Материалы по теме Неадекват раскурочил 15 автомобилей — из личной неприязни

Инцидент произошел на автостраде в одном из округов штата Калифорния. Легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и загорелся.

Момент аварии попал на камеру, установленную в автомобиле, который двигался впереди по той же полосе.

Скорость самолет терял стремительно. Но пилоту удалось выбрать относительно свободный участок оживленной магистрали. Тем не менее во время жесткой посадки, пишет портал Avtoevolution, самолет все же задел грузовик с тремя пассажирами.

Материалы по теме Мгновенная карма за двойную сплошную (видео)

В момент происшествия в кабине вместе с пилотом тоже находился пассажир. Благодаря правильным действиям пилота авария обошлась без жертв. Никто из ее участников не получил серьезных травм.

Пилот Эндрю Чо рассказал, что в момент, когда отказал двигатель, он уже шел на снижение, чтоб приземлиться на аэродроме. Машина полностью заглохла на высоте 6–8 километров.

Он также отметил, что совершить аварийную посадку ему помогли навыки, которые он отрабатывал во время тренировок.

«За рулем» можно читать в Viber.





Фото, видео: YouTube