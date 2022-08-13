Ракетный комплекс «Искандер» не поделил дорогу с фурой — журнал За рулем

Ракетный комплекс «Искандер» не поделил дорогу с фурой

Растаскивать аварию пришлось спасателям.

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О ДТП с участием тяжелой техники сообщает ГТРК «Кубань».

Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» между стелой Новокубанска и поворотом на Курганинск. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщается, что удар был такой сильный, что людей зажало в искореженных автомобилях. Сотрудникам новокубанского спасательного отряда удалось извлечь пострадавших и передать их медикам для оказания помощи.

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Также известно, что КАМАЗ перевозил воду в бутылках. В момент удара груз частично высыпался из кузова на трассу.

О том, что стало причиной аварии, не сообщается.

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Фото: Новокубанский АСО

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