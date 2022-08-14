В Херсоне начали выдавать российские госномера

Области присвоен региональный код 184.

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Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД начал работу в Херсоне еще 6 августа. Первые номера водителям начали выдавать спустя неделю. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Первым посетителям вместе с номерами вручили подарки на память. Водителям подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции.

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Процедура обмена водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств в регионе упрощена: не нужно платить госпошлину, предъявлять полис ОСАГО. При регистрации авто не требуют справку о здоровье.

Однако доступны услуги только тем, кто уже получил российский паспорт. Кто еще не успел этого сделать, получают временные удостоверения и регистрационные знаки на транспортные средства.

В ближайшее время для жителей Херсона и области планируют открыть дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин