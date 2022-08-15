Появились бесшумные колодки для Logan и Largus

Высококачественные тормозные колодки, которые не скрипят во время торможения, уже можно купить.

Мы рады сообщить вам о запуске новой серии бесшумных тормозных колодок под брендом «За рулем» для популярных моделей Lada и Renault.

В частности, речь идет о колодках «За рулем» с индексом ZR.FB17. От стандартной продукции они отличаются улучшенными характеристиками фрикционной смеси, изготовленной по технологии Noise Free, что обеспечивает повышенный акустический комфорт для водителя и пассажиров транспортного средства.

Новая бесшумная фрикционная смесь колодок «За рулем» позволяет точнее дозировать усилие на педали тормоза.

Применение новой фрикционной смеси положительно сказалось и на информативности торможения, теперь усилие нажатия на педаль тормоза стало гораздо легче дозировать.

Отметим, что все колодки «За рулем» производятся на российском заводе, что позволяет нам удерживать приемлемые цены в условиях санкций, сохраняя высокое качество.

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