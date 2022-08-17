Московские велосипеды вышли за МКАД

Для удобства жителей все станции расположены рядом с парками, торговыми центрами и железнодорожными вокзалами.

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Первым городом, где появились точки зарядки и аренды городских электровелосипедов Велобайка, стала Балашиха. Пока работают 7 электростанций, но их количество будет расти, и станции будут появляться в других городах Подмосковья.

Департамент транспорта поделился очень интересным лайфхаком, как ездить на электровелосипедах и любом другом столичном транспорте без ограничений по времени и количеству поездок. Для этого нужно оформить подписку «МультиТранспорт Вело» в приложении «Метро Москвы» (Google Play и App Store).

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Развитие велопроката поддерживает лично Мэр Москвы Сергей Собянин, поэтому с каждым годом сеть расширяется, становится удобнее. Сегодня аренда велосипедов запустилась в Московской области. Балашиха стала первым городом региона, где желающие могут воспользоваться таким сервисом. Велопоездки могут стать отличным способом добраться до нужных мест: домой, в парк или на ж/д-станцию. Если прокат будет востребован, то в 2023 году он может появиться и в других городах Московской области.

Дептранс Москвы нашел способ разгрузить столичные дороги от грузовиков.

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Фото: Департамент транспорта Москвы