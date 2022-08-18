Водитель получил штраф за непристегнутого плюшевого кота

В Екатеринбурге начали устанавливать камеры, способные определять непристегнутых водителей и пассажиров.

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И, как ранее в Москве, это оказалось сопряжено как минимум с одним курьезным эпизодом.

Водитель фургона ГАЗель получил штраф за то, что его мягкая игрушка не была пристегнута ремнем безопасности. Кот был прикреплен на лобовое стекло справа, и камера посчитала его пассажиром.

От инспектора, выписывавшего постановление по информации с камеры, каким-то образом ускользнул тот факт, что на самом деле никакого пассажира в салоне нет. Сотрудник ГИБДД назначил шоферу взыскание в 1000 рублей. Однако позже в ведомстве разобрались и признали ошибку.

Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснен порядок обжалования постановления. В ближайшее время он обратится с обжалованием, и постановление будет отменено, — цитирует E1.RU губернскую Госавтоинспекцию.

Также в ГИБДД напомнили, что штраф с камеры можно обжаловать онлайн в течение десяти календарных дней. И даже обжаловать уже оплаченный штраф и вернуть деньги: для этого нужно обратиться в ведомство через официальный сайт.

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Справедливости ради стоит отметить, что штрафа екатеринбургский водитель заслуживает — только не за непристегнутого пассажира, а за то, что перекрыл себе обзор через ветровое стекло. Вспоминается похожий случай в Москве: там камера «высмотрела» лабрадора на левом сиденье праворульной машины и приняла его за непристегнутого водителя...

Вроде бы ошибка, но штраф настоящий водитель все же получил.

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Фото: E1.RU