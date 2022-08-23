Бармены и официанты будут сообщать о нетрезвых клиентах, садящихся за руль

Об этом проинформировала столичная Госавтоинспекция и привела настораживающую статистику.

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С начала августа сотрудники ГИБДД Москвы пресекли 1207 (!) фактов передвижения водителей с признаками опьянения.

Особенно критичными становятся пятница вечером и выходные дни, ГИБДД принимает усиленные меры по пресечению подобных нарушений, в том числе с приближением передвижных постов к местам возможного появления нетрезвых автомобилистов, поэтому шансов остаться незамеченными у нарушителей практически нет.

«Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг, в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения», — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

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Только на истекшей неделе пресечено 496 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Всего с 15 по 21 августа 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 147 получили ранения. В числе пострадавших 12 детей в возрасте до 16 лет.

На вооружение Госавтоинспекции поступят новые приборы для проверки водителей.

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