Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — журнал За рулем

Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира

Тема нового издания — «Любовные письма музе».

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В 49-м выпуске The Cal™ (календаря Pirelli) фотографом выступила австралийка Эмма Саммертон. Съемки проходили три дня в июне в Нью-Йорке и затем день в июле в Лондоне.

Идеей для концепции календаря Pirelli на 2023 год послужили музы, воображаемые и архетипические персонажи, которые вдохновляли фотографа на протяжении всей ее жизни. Это дань уважения всем женщинам, которые воодушевляли Саммертон, от ее матери до целой плеяды женщин, среди которых певицы, актрисы, художницы, писательницы, активистки и другие.

Многие из ее образов отсылают как к реальным, так и к воображаемым персонажам.

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Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира

В этом выпуске Саммертон пыталась честно самой себе ответить на вопросы: кем является Женщина на ее снимке? Откуда она пришла? Куда она хочет пойти? Кого она любит? Как она любит? Что движет ею? Как она представляет себя в этом мире?

В итоге все это превратилось в сказочный и волшебный мир, занимательную историю, которая заставляет зрители мечтать вместе с ней.

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Поскольку мы живем в то время, когда «реальное» и «нереальное» встречаются все чаще, Эмма казалась идеальным художником, чтобы интерпретировать этот момент, отметил исполнительный вице-президент и генеральный директор компании Pirelli Марко Тронкетти.

В роли муз выступили: Адвоа Абоах, Адут Акеч, Хэ Конг, Кара Делевинь, Эшли Грэм, Белла Хадид, Карли Клосс, Прешес Ли, Лила Мосс, Саша Пивоварова, Эмили Ратаковски, Гвиневер Ван Синус, Лорен Вассер и Кая Уилкинс.

Представляем вам несколько снимков из будущего издания, а презентация «Любовных писем музе» по традиции состоится осенью, в ноябре этого года.

Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира

Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира

Тема нового издания — «Любовные письма музе».

Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — фото 1355632Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — фото 1355628Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — фото 1355629Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — фото 1355630Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира — фото 1355631Календарь Pirelli-2022: в роли муз 14 самых сексапильных моделей мира
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