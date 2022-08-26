Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет — журнал За рулем

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Вы знаете, что такое настоящий мотофестиваль? Показываем на примере Bikers Brothers Festival — без фильтров, как есть.

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Мотофестиваль Bikers Brothers Festival длился два дня — 19 и 20 августа в деревне Одинцово в Домодедовском городском округе и был насыщен не только людьми. Здесь было все и на любой вкус: концерт с рок-хитами, бои без правил, на которые съехались бойцы не только из России, но и из других стран, зажигательные танцы, прогулки на воздушном шаре, возможность проехать по эндуро-трассе в рамках тест-райда, красивые девушки и харизматичные мужчины, вкусная еда, море общения, костры и даже целый городок развлечений для детей с аниматорами (мотофест — семейный праздник).

КТМ АВТОДОМ, официальный дилерский центр КТМ в России, разыграл среди посетителей фестиваля мотоцикл КТМ 390 Duke — отличный байк для приключений на природе и для города: легкий, мощный и технологичный. Его вы тоже увидите на фото. Кроме этого нейкеда КТМ АВТОДОМ представил на фестивале 6 моделей мотоциклов, среди которых были КТМ 890 Adventure R, КТМ 890 Duke, а также новинка этого сезона КТМ 1290 Super Dure R EVO с электронными подвесками и новинка категории Supersport — KTM RC 390.

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

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«В России с каждым годом увеличивается количество мотоциклистов, растет популярность мотофестивалей. Не стал исключением и Bikers Brothers Festival. Его посетили более 5000 человек», — отметил Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта КТМ АВТОДОМ.

А это — тот самый «Минскач», который был показан президенту Белоруссии Александру Лукашенко и видео об этом набирает сейчас просмотры в сети:

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Но довольно слов — пора смотреть: шесть страниц фотографий ждут.

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Девушки, байки, рок и драки — мотофеста фотоотчет

Вы знаете, что такое настоящий мотофестиваль? Показываем на примере Bikers Brothers Festival — без фильтров, как есть.

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