7 машин, которые завтра снимут с производства

Выручка от их продаж практически не покрывает затраты на производство.

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Вы не удивитесь, узнав, что список, в основном, состоит из седанов? И правильно. Последнее время их продажи падают, а перебои с поставками комплектующих и вовсе делают их невыгодными для производителей. Спросом пользуются только бюджетные седаны, да и те популярны далеко не во всех странах.

Но любителям уходящих моделей не стоит переживать — они еще долго будут с нами на вторичном рынке.

Хэтчбеки тоже не в почете, поэтому начнем список с представителя этого класса.

Hyundai Veloster N

Горячий хэтчбек Hyundai очень интересный вариант и прекрасная альтернатива более дорогому Volkswagen GTI.

Mercedes — Benz A —класса

Уход A-класса также не вызовет большого резонанса, тем более что версия CLA останется в продаже, как и кроссовер GLA.

Volkswagen Passat

Этот седан должен освободить нишу для более востребованной и успешной модели Arteon. Что касается Jetta, то это будет эконом-вариант. И между этими моделями уже нет места для Пассата.