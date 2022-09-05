Haval анонсировал три новинки 2022

Среди них гибридный кроссовер H6 PHEV, а также «Новая машина 1» и «Новая машина 2».
Кроссовер получит подключаемую гибридную установку, которую можно будет заряжать от сети. Пробег же только на электротяге, пишет китайское издание Autohome, составит более 100 км. При этом модель может ездить на бензине, заряжая батареи. Это давно отработанная технология.
Гибридная установка состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя, совокупная мощность которых достигает 326 л.с.
Два других автомобиля, хоть и не назывались, не являются секретом. Это кроссовер с внедорожной внешностью H-Dog и компактный кроссовер A07. О них мало что известно.
Например, Haval H-Dog будет внешне напоминать уже знакомый нам Dargo. В качестве же силовой установки будет применяться тот же гибрид, что и у Haval H6 PHEV, а запас хода на электротяге составит до 150 км.
Haval А07 может оказаться производственной версией концептуального кроссовера Haval Shenshou. Судя по шпионским фотографиям, машины имеют много общего. Теперь мы знаем, что испытания кроссовера закончены и он готов встать на конвейер.
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Фото: autohome.com.cn