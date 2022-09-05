Haval анонсировал три новинки 2022

Эти автомобили появятся в продаже до конца текущего года.

Материалы по теме Это самый старый в мире дом на колесах — 1914 года

Среди них гибридный кроссовер H6 PHEV, а также «Новая машина 1» и «Новая машина 2».

Кроссовер получит подключаемую гибридную установку, которую можно будет заряжать от сети. Пробег же только на электротяге, пишет китайское издание Autohome, составит более 100 км. При этом модель может ездить на бензине, заряжая батареи. Это давно отработанная технология.

Гибридная установка состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя, совокупная мощность которых достигает 326 л.с.

Haval H6 PHEV

Материалы по теме Почти новая иномарка за 1 млн — где брать

Два других автомобиля, хоть и не назывались, не являются секретом. Это кроссовер с внедорожной внешностью H-Dog и компактный кроссовер A07. О них мало что известно.

Например, Haval H-Dog будет внешне напоминать уже знакомый нам Dargo. В качестве же силовой установки будет применяться тот же гибрид, что и у Haval H6 PHEV, а запас хода на электротяге составит до 150 км.

Новинки Haval 2022 года

Haval А07 может оказаться производственной версией концептуального кроссовера Haval Shenshou. Судя по шпионским фотографиям, машины имеют много общего. Теперь мы знаем, что испытания кроссовера закончены и он готов встать на конвейер.