Чего не хватает китайским машинам

Чтобы китайские автомобили преобладали на дорогах, им не хватает трех вещей: узнаваемости, репутации и наследия.
Первые две — не проблема. Чтобы стать узнаваемыми и заслужить хорошую репутацию, достаточно выпускать качественные автомобили. Покупатели будут больше интересоваться китайскими машинами, как только те покажут себя конкурентоспособными и не будут ни в чем уступать конкурентам, и даже превосходить их. Это немедленно скажется на имидже. Именно так в свое время поступили автопроизводители Японии, а затем Южной Кореи.
С наследием дела обстоят сложнее. Китай не может похвастать долгой историей производства автомобилей, традициями и вкладом в историю создания машин. Именно поэтому брендам из Поднебесной так сложно выходить в премиальный сегмент, где традиции и наследие особенно ценятся.
Но путь к всемирному признанию уже начался. В 2021 году более 125 китайских брендов продали по всему миру 13,2 миллиона своих автомобилей (включая домашний рынок). Это на 21% больше, чем показатель 2020 года. При этом рост продаж автомобилей в мире тогда составил 6%, а значит Китай с 21-процентным ростом существенно увеличил свою долю рынка.
Из 13,2 млн машин за границу было отправлено около 885 000 штук. То есть экспорт вырос на 113% по сравнению с 2020 годом. Какими будут показатели 2022 года, мы узнаем совсем скоро.
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