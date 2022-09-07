В России честные инспекторы ДПС! Результаты опроса

Мы часто проводим опросы нашей аудитории по самым различным автомобильным вопросам — и нередки случаи, когда результаты этих опросов довольно предсказуемы. Пожалуй, недавний опрос в канале «За рулем» в Viber можно счесть исключением.
Удивляет не вариант ответа, ставший самым популярным (тут-то мы с нашими подписчиками согласны), а, скорее, тот внушительный перевес, с которым вариант победил.
Итак, мы спросили у наших подписчиков в Viber, давно ли им попадались нечестные инспекторы ДПС. И вот какие ответы получили.
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В опросе приняло участие свыше 2 тысяч человек, и 179 из них, это около 8%, имеют исключительно негативный опыт общения с дорожными полицейскими — они ответили, что только нечестные инспекторы им и попадаются. Еще 27% респондентов (594 человека) рассказали, что иногда сталкиваются с нарушениями в работе инспекторов ДПС.
Но подавляющее большинство наших подписчиков сказали, что уже не помнят, когда в общении с дорожной полией они сталкивались с несправедливым или нечестным подходом. Вариант «Давно — уже не помню когда» выбрали 1385 человек, или 64% из числа ответивших.
- Кстати, за некоторые нарушения с 1 сентября уже не штрафуют.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: Depositphotos.com