Лада Веста загорелась на ходу (видео) — журнал За рулем

Лада Веста загорелась на ходу (видео)

Пожарные подоспели быстро, но сбить пламя удалось лишь с обгоревшего остова машины...

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Недавний случай возгорания автомобиля Lada Vesta попал на видео — 4 сентября ролик опубликовал Телеграм-канал Lada Vesta клуб, после чего видео начали подхватывать автомобильные паблики, и кадры облетели Россию с быстротой пожара. Что до него, то на борту автомобиля отечественного производства он возник совершенно неожиданно — прямо во время движения.

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По первым кадрам видео заметно, что водитель слегка дымящего автомобиля почуствовал неладное и постарался быстро припарковаться в безопасном месте без трафика. Это удалось, но когда он кинулся на заднее сиденье в поисках огнетушителя, было уже поздно.

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Огонь объял машину слишком быстро — моторный отсек буквально за несколько секунд скрылся в огне. Дальнейшее наверняка заставило поволноваться пешеходов и других участников движения: горящий автомобиль сам по себе тронулся и устремился поперек улицы. В конце концов машина остановилась на газоне и, издав громкий хлопок, продолжила догорать до прибытия пожарных. Об эмоциях владельца в данном случае говорить нет смысла.

Видео: World of Motors

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