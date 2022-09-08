Лада Веста загорелась на ходу (видео)

Недавний случай возгорания автомобиля Lada Vesta попал на видео — 4 сентября ролик опубликовал Телеграм-канал Lada Vesta клуб, после чего видео начали подхватывать автомобильные паблики, и кадры облетели Россию с быстротой пожара. Что до него, то на борту автомобиля отечественного производства он возник совершенно неожиданно — прямо во время движения.
По первым кадрам видео заметно, что водитель слегка дымящего автомобиля почуствовал неладное и постарался быстро припарковаться в безопасном месте без трафика. Это удалось, но когда он кинулся на заднее сиденье в поисках огнетушителя, было уже поздно.
Огонь объял машину слишком быстро — моторный отсек буквально за несколько секунд скрылся в огне. Дальнейшее наверняка заставило поволноваться пешеходов и других участников движения: горящий автомобиль сам по себе тронулся и устремился поперек улицы. В конце концов машина остановилась на газоне и, издав громкий хлопок, продолжила догорать до прибытия пожарных. Об эмоциях владельца в данном случае говорить нет смысла.
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Видео: World of Motors