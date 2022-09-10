В этом месяце вам нельзя за руль! Новое исследование

Также из неожиданного: самый аварийно опасный возраст для женщины — 38 лет.

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В начале года женщины за рулем рискуют больше всего — об этом говорит новое исследование в сфере автострахования. Согласно этим данным, январь признан наиболее опасным месяцем для женщин-водителей, потому что в январе зафиксировано наибольшее количество «тоталов» (когда машина не подлежит восстановлению) с участием девушек за рулем — 22% из общего числа страховых случаев.

В Топ-3 месяцев, в которые женщинам за рулем рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, вошли также март (19%) и февраль (16%). Таким образом, пиком тотальных ДТП в исполнении женщин стал первый квартал года, сообщает Страховой дом ВСК. А вот летом прекрасные дамы за рулем попадают в аварии реже всего.

Интересно, что самый «аварийный» возраст для женщины — это 38 лет, на него приходится 6% от общего количества подобных страховых случаев. На втором месте в этом невеселом рейтинге автолюбительницы в возрасте 33 лет (5%), на третьем — 61 год (4%).

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Если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, самые «аварийно опасные» барышни проживают в Воронежской области (5% от числа «тоталов» с женщинами-водителями), Ростовской области (4%) и Краснодарском крае (3%). Средняя выплата женщинам в связи с гибелью авто составила почти 900 тысяч рублей, а максимальный «результат» показала гражданка из Московской области — 2 млн рублей за уничтоженный Volkswagen Tiguan.

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