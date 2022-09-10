Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — журнал За рулем

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Малышка, капсула смерти, бричка для мазохистов, отпрыск сатаны. Печка жарит так, что черти в аду просят сделать потише.

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Как часто в объявлениях о продаже машин мы видим эти стандартные фразы — «хорошее состояние», «родной пробег», «вложений не требует»... Но, что до вложений, некоторые вкладывают в такие тексты свою душу, и сразу становится понятно, что душа вложена и в сам объект продажи. Залог ли это скорой и успешной сделки? Наверное, не всегда — объявление, о котором мы хотим рассказать, висит на Avito уже месяц...

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Но, может быть, этот шедевр и вовсе следует увековечить. Приводим сочинение уважаемого Владимира полностью, почти без изменений, ограничившись точечной редактурой в части пунктуации и прочих формальных вещей.

Весь дальнейший текст основан на реальных событиях... Продам бричку для настоящих мазохистов, БДСМ-щиков и просто извращенцев. На полном ходу. Нереально живучая капсула смерти. Номера А403МН23 (сокращено АМИНЬ).

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Итак, начну свой рассказ. Когда я получил в/у, на дворе был 2015 год. Встал вопрос о покупке авто: оно должно быть неприхотливым, ремонтопригодным, дешевым, экономичным, и чтоб не жалко поцарапать, помять, да и просто сжечь. Выбор пал на сие чудо под названием Ока. Реальный пробег этой крохи никто не знает, но ориентировочно — семь раз по экватору. Мною лично этом отпрыске сатаны было преодолено 40 тысяч км.

ТТХ

  • Масса: 650 кг чермета
  • Колеса: R12, выдерживают наезд на противопехотную мину
  • Экипаж: 9 человек десанта
  • Грузоподъемность: 2 тонны
  • Двигатель: 2 цилиндра, развивает мощность 33 пони-силы.
  • Расход: трасса — 3,2 л/100 км, город — до 10 л / 100 км

Оснащена подушкой безопасности, она же запаска под капотом.

Научившись ездить, я решил сделать из нее мини-джип своими руками. Все по фен-шуям: была сварена полурама, изготовлены проставки-«домики» под стойки и подрамник, установлены резинки, пружины от ВАЗ-2108. Стало можно ставить колеса от квадроцикла, поэтому малышка покорила все окрестные джип-маршруты Новороссийска, Геленджика и Анапы.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Были и дальние поездки — например, Новороссийск — Брест, 5000 км. Предпринимались даже попытки покорить Дальний Восток, так как нахождение внутри этого авто заставляет здравый смысл напрочь покинуть голову, и вот уже жажда приключений тянет твою *опу забраться как можно дальше от этого бренного мира.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Крейсерская скорость по трассе — 90 км/ч, без единой поломки и остановок ДПС. Но мною лично было достигнута максимальная скорость в целых 137 км/ч, и я с уверенностью могу заявить всем атеистам: бог — есть! Хотя, по данным Википедии, Ока может достигать 1-й космической скорости и выходить на околоземную орбиту, а также доставлять грузы на МКС. (переговоры с Илоном Маском ведутся, контакты предоставлю).

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Был сделан капремонт ДВС по причине «просто захотелось». Установлены новый стартер, карбюратор, бензонасос, радиатор отопителя, термостат, датчик температуры, АКБ, патрубки, ВУТ, сцепление в сборе, глушитель, тормоза, «гранаты», сидение и зеркала от ВАЗ-2108, бронепластина под ДВС, амортизаторы, ступичные подшипники, рулевые, шаровые, руль, багажник на крыше, усилен пол багажника, кузов внутри салона обработан антикором, есть бортовой компьютер, LED-балка, капот Bad boy и два новых колеса с резиной (на четыре денег не хватило).

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Тормозуха, охлаждайка, масло в коробке; в ДВС — каждые 3–5 тысяч км, G-drive 10w40. Все, что было сделано, записано в техкнижке со всеми ценами. Все кнопки работают, крутятся, моргают. Мафон USB, две колонки. Печка жарит так, что в аду черти просят сделать потише.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Габариты позволяют ездить в половину полосы, как мотоциклы. Также вам откроются возможности ЛГБT-сообщества: ездить по обочинам, создавать третий ряд на двухполосных дорогах. Вам будут завидовать в пробках и ненавидеть на трассе. На светофорах вы заставите глотать пыль и остатки ваших запчастей.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Даже в самом криминальном районе города она будет незаметна для хулиганов. Но стоит только снять глушитель, как вы окажитесь в центре внимания: этот бешеный рев двух адских паровых котлов, похожий на звук американского маслкара (или захлебывающейся газонокосилки), не оставит равнодушным никого, особенно соседей в два часа ночи. А чувствительность вашего слухового аппарата упадет до уровня артиллериста.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Хотел бы я посмотреть в глаза инженеру, который создал этот двигатель. В основном он нюхает 92-й бенз, но были проведены эксперименты, и оказалось, что в пищу сгодятся уайт-спирит, растворитель, авиационный керосин, ксилол, солярка с бензином «Галоша» в пропорции 3/9, коктейль B-52, спирт, джин. В принципе, все, что горит или пытается.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Если у вас зажглась лампочка топлива, не переживайте — вы можете проехать еще от 36 до 73 км. А когда бензин все же кончится, просто откройте двери и ловите попутный ветер. Установлен круиз-контроль: палочка упирается в сидение и регулируется нажатием на педаль газа. Так же Ока способна исцелять болезни, а именно сколиоз 3–4 степени, грыжи, мигрени, менструальные кровотечения.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Машина и бита, и крашена — ничего не скрываю. Но ДТП не было, юридически и по документам чиста, как девственница. ПТС, СТС, ТНТ, я хозяин. Из минусов: трещина на лобовом стекле (неудачная попытка поменять резинку уплотнителя), после дождя водичка попадает в салон — естественный увлажнитель воздуха. Слева по борту вспорот порог (попадание фугаса), есть вмятина на капоте (завалил березу), а также небольшие «рыжики» и клей от наклеек. Отсутствует ручка стеклоподъемника.

Впридачу отдам запчасти и все, что о ней напоминает. Библия в подарок!

Осталось заменить прокладку между рулем и сидением! Сейчас езжу на Оке на работу и понимаю: вся молодость прошла на ней. Сдать в металлолом — жалко, сжечь — не экологично, на запчасти — долго, поэтому забирайте только целиком. В свете сегодняшних событий и ситуации с ценами это самый выгодный вариант машины как для работы, так и для отдыха. Запчасти в наличии в любом продуктовом и по смешным ценам.

За машину не стыдно — кайфово. Любителям торговаться и предлагать свои цены — мимо. Продаю частичку своей истории и жизни. Прошу отнестись с пониманием. Всем счастья и удачи! Ни разу не пожалел, что купил именно это чудо инженерной мысли».

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

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Фото: Avito.ru

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Малышка, капсула смерти, бричка для мазохистов, отпрыск сатаны. Печка жарит так, что черти в аду просят сделать потише.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358832Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358833Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358834Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358828Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358829Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358830Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358831Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358824Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358825Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358826Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358827Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку
Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Малышка, капсула смерти, бричка для мазохистов, отпрыск сатаны. Печка жарит так, что черти в аду просят сделать потише.

Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358824Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358831Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358825Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358833Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358832Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358827Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358829Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358828Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358830Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358834Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку — фото 1358826Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку
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