Вы точно ее захотите! Парень очень смешно продает Оку

Малышка, капсула смерти, бричка для мазохистов, отпрыск сатаны. Печка жарит так, что черти в аду просят сделать потише.

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Как часто в объявлениях о продаже машин мы видим эти стандартные фразы — «хорошее состояние», «родной пробег», «вложений не требует»... Но, что до вложений, некоторые вкладывают в такие тексты свою душу, и сразу становится понятно, что душа вложена и в сам объект продажи. Залог ли это скорой и успешной сделки? Наверное, не всегда — объявление, о котором мы хотим рассказать, висит на Avito уже месяц...

Но, может быть, этот шедевр и вовсе следует увековечить. Приводим сочинение уважаемого Владимира полностью, почти без изменений, ограничившись точечной редактурой в части пунктуации и прочих формальных вещей.

Весь дальнейший текст основан на реальных событиях... Продам бричку для настоящих мазохистов, БДСМ-щиков и просто извращенцев. На полном ходу. Нереально живучая капсула смерти. Номера А403МН23 (сокращено АМИНЬ).

Итак, начну свой рассказ. Когда я получил в/у, на дворе был 2015 год. Встал вопрос о покупке авто: оно должно быть неприхотливым, ремонтопригодным, дешевым, экономичным, и чтоб не жалко поцарапать, помять, да и просто сжечь. Выбор пал на сие чудо под названием Ока. Реальный пробег этой крохи никто не знает, но ориентировочно — семь раз по экватору. Мною лично этом отпрыске сатаны было преодолено 40 тысяч км.

ТТХ

Масса: 650 кг чермета

Колеса: R12, выдерживают наезд на противопехотную мину

Экипаж: 9 человек десанта

Грузоподъемность: 2 тонны

Двигатель: 2 цилиндра, развивает мощность 33 пони-силы.

Расход: трасса — 3,2 л/100 км, город — до 10 л / 100 км

Оснащена подушкой безопасности, она же запаска под капотом.

Научившись ездить, я решил сделать из нее мини-джип своими руками. Все по фен-шуям: была сварена полурама, изготовлены проставки-«домики» под стойки и подрамник, установлены резинки, пружины от ВАЗ-2108. Стало можно ставить колеса от квадроцикла, поэтому малышка покорила все окрестные джип-маршруты Новороссийска, Геленджика и Анапы.

Были и дальние поездки — например, Новороссийск — Брест, 5000 км. Предпринимались даже попытки покорить Дальний Восток, так как нахождение внутри этого авто заставляет здравый смысл напрочь покинуть голову, и вот уже жажда приключений тянет твою *опу забраться как можно дальше от этого бренного мира.

Крейсерская скорость по трассе — 90 км/ч, без единой поломки и остановок ДПС. Но мною лично было достигнута максимальная скорость в целых 137 км/ч, и я с уверенностью могу заявить всем атеистам: бог — есть! Хотя, по данным Википедии, Ока может достигать 1-й космической скорости и выходить на околоземную орбиту, а также доставлять грузы на МКС. (переговоры с Илоном Маском ведутся, контакты предоставлю).

Был сделан капремонт ДВС по причине «просто захотелось». Установлены новый стартер, карбюратор, бензонасос, радиатор отопителя, термостат, датчик температуры, АКБ, патрубки, ВУТ, сцепление в сборе, глушитель, тормоза, «гранаты», сидение и зеркала от ВАЗ-2108, бронепластина под ДВС, амортизаторы, ступичные подшипники, рулевые, шаровые, руль, багажник на крыше, усилен пол багажника, кузов внутри салона обработан антикором, есть бортовой компьютер, LED-балка, капот Bad boy и два новых колеса с резиной (на четыре денег не хватило).

Тормозуха, охлаждайка, масло в коробке; в ДВС — каждые 3–5 тысяч км, G-drive 10w40. Все, что было сделано, записано в техкнижке со всеми ценами. Все кнопки работают, крутятся, моргают. Мафон USB, две колонки. Печка жарит так, что в аду черти просят сделать потише.

Габариты позволяют ездить в половину полосы, как мотоциклы. Также вам откроются возможности ЛГБT-сообщества: ездить по обочинам, создавать третий ряд на двухполосных дорогах. Вам будут завидовать в пробках и ненавидеть на трассе. На светофорах вы заставите глотать пыль и остатки ваших запчастей.

Даже в самом криминальном районе города она будет незаметна для хулиганов. Но стоит только снять глушитель, как вы окажитесь в центре внимания: этот бешеный рев двух адских паровых котлов, похожий на звук американского маслкара (или захлебывающейся газонокосилки), не оставит равнодушным никого, особенно соседей в два часа ночи. А чувствительность вашего слухового аппарата упадет до уровня артиллериста.

Хотел бы я посмотреть в глаза инженеру, который создал этот двигатель. В основном он нюхает 92-й бенз, но были проведены эксперименты, и оказалось, что в пищу сгодятся уайт-спирит, растворитель, авиационный керосин, ксилол, солярка с бензином «Галоша» в пропорции 3/9, коктейль B-52, спирт, джин. В принципе, все, что горит или пытается.

Если у вас зажглась лампочка топлива, не переживайте — вы можете проехать еще от 36 до 73 км. А когда бензин все же кончится, просто откройте двери и ловите попутный ветер. Установлен круиз-контроль: палочка упирается в сидение и регулируется нажатием на педаль газа. Так же Ока способна исцелять болезни, а именно сколиоз 3–4 степени, грыжи, мигрени, менструальные кровотечения.

Машина и бита, и крашена — ничего не скрываю. Но ДТП не было, юридически и по документам чиста, как девственница. ПТС, СТС, ТНТ, я хозяин. Из минусов: трещина на лобовом стекле (неудачная попытка поменять резинку уплотнителя), после дождя водичка попадает в салон — естественный увлажнитель воздуха. Слева по борту вспорот порог (попадание фугаса), есть вмятина на капоте (завалил березу), а также небольшие «рыжики» и клей от наклеек. Отсутствует ручка стеклоподъемника.

Впридачу отдам запчасти и все, что о ней напоминает. Библия в подарок!

Осталось заменить прокладку между рулем и сидением! Сейчас езжу на Оке на работу и понимаю: вся молодость прошла на ней. Сдать в металлолом — жалко, сжечь — не экологично, на запчасти — долго, поэтому забирайте только целиком. В свете сегодняшних событий и ситуации с ценами это самый выгодный вариант машины как для работы, так и для отдыха. Запчасти в наличии в любом продуктовом и по смешным ценам.

За машину не стыдно — кайфово. Любителям торговаться и предлагать свои цены — мимо. Продаю частичку своей истории и жизни. Прошу отнестись с пониманием. Всем счастья и удачи! Ни разу не пожалел, что купил именно это чудо инженерной мысли».

Если вы дочитали до этого момента, то, скорее всего, прониклись историей автомобиля и его владельца до глубины души. От редакции остается лишь добавить, что эта невероятная (как мы все теперь понимаем) машина прямо сейчас продается за 65 000 рублей.

Фото: Avito.ru