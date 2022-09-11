Юрий Лоза объяснил, почему возникают пробки на трассе

Певец, композитор и эксперт по широкому кругу вопросов раскритиковал дальнобойщиков, выходящих на обгон своих коллег.

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Трасса М4 «Дон» уже не в первый раз становится объектом внимания Юрия Лозы, который рассказывает своим читателям в Telegram о своих перемещениях по этой дороге. В этот раз он поведал, что ему удалось проехать трассу без пробок, что стало возможным, по его мнению, ввиду окончания дачного сезона. Однако в пути все же встретилось явление, вызвавшее раздражение у мэтра.

Вообще-то, в этот раз ехалось легко, даже обгоняльщики на большегрузах не особо раздражали. Поясню. Среди дальнобойщиков есть те, кто не любят ехать в общем потоке. И вот когда идет колонна грузовиков со скоростью 90 километров в час, сзади обязательно окажется «шумахер», машина которого может выжать 91», — цитирует Мослента сообщение в закрытом ТГ-канале певца.

Таковой «шумахер» на грузовике, пояснил певец, выходит на обгон в левый ряд, а все легковые автомобили вынуждены выстраиваться за ним, вместо того, чтобы свободно проезжать со скоростью 130 км/ч. «Вроде бы ерундовина, а утомляет», — подытожил автор «Плота».

Советский и российский поэт-песенник Юрий Лоза, написавший и исполнивший хиты «Плот», «Сто часов», «Пой, моя гитара» и другие, в последние годы прославился неожиданными высказываниями в адрес музыкантов, композиторов и других видных деятелей. Так, по мнению Лозы, Моцарт занимался «самоповторами», музыканты Led Zeppelin и Rolling Stones не умеют играть и петь, а Юрий Гагарин «ничего не сделал, только лежал».

В СМИ за Лозой закрепилось реноме «эксперта по широкому кругу вопросов»: внешний вид Анджелины Джоли, отдых в Крыму, программа «Голубой огонек», вердикт Михаилу Ефремову, культурный норматив школьника, способности Монеточки и Little Big, роли актера Александра Петрова, шепот певицы Билли Айлиш и многое другое. Кроме того, Юрий Эдуардович утверждает, что планета Земля — плоская.

Недавно Лоза предупредил автомобилистов о «хитрой ловушке» на трассе М4, получив штраф за превышение скорости более чем на 60 км/ч.

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Фото: Антон Белицкий / ТАСС