Машины нарушителей начали распродавать

Они конфискуются и продаются Федеральной службой судебных приставов.

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Начала работать новая мера воздействия на злостных нарушителей, которые при этом не платят штрафы. За них всерьез взялись судебные приставы, которые начали конфисковывать автомобили неплательщиков и выставлять их на торги.

Так, Ford Focus автомобилиста, который любил парковать машину на газонах и не оплачивал выписываемые за это штрафы (всего 114 штрафов на сумму более 380 тысяч рублей), был найден, изъят и продан.

«После возбуждения исполнительных производств гражданин решил спрятать автомобиль и избежать погашения долга. Сотрудники органа принудительного исполнения объявили транспортное средство в исполнительный розыск, — цитирует РГ рассказ представителя Главного управлении ФССП России по Москве. — В результате проведения совместного рейда судебных приставов и инспекторов МАДИ иномарка была обнаружена в районе проживания родственников должника. В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство».

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Из вырученной после продажи суммы был вычтен долг по штрафам, а также удержан исполнительский сбор. Оставшиеся деньги были переведены на счет бывшего владельца Форда.

Исполнительский сбор — весьма внушительная сумма денег. Например, для автовладелицы, которая накопила 116 штрафов на сумму более 140 тысяч рублей, он составил 81 тысячу рублей.

За эти нарушения ПДД перестали штрафовать с 1 сентября.

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