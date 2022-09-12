Машины нарушителей начали распродавать

Начала работать новая мера воздействия на злостных нарушителей, которые при этом не платят штрафы. За них всерьез взялись судебные приставы, которые начали конфисковывать автомобили неплательщиков и выставлять их на торги.
Так, Ford Focus автомобилиста, который любил парковать машину на газонах и не оплачивал выписываемые за это штрафы (всего 114 штрафов на сумму более 380 тысяч рублей), был найден, изъят и продан.
«После возбуждения исполнительных производств гражданин решил спрятать автомобиль и избежать погашения долга. Сотрудники органа принудительного исполнения объявили транспортное средство в исполнительный розыск, — цитирует РГ рассказ представителя Главного управлении ФССП России по Москве. — В результате проведения совместного рейда судебных приставов и инспекторов МАДИ иномарка была обнаружена в районе проживания родственников должника. В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство».
Из вырученной после продажи суммы был вычтен долг по штрафам, а также удержан исполнительский сбор. Оставшиеся деньги были переведены на счет бывшего владельца Форда.
Исполнительский сбор — весьма внушительная сумма денег. Например, для автовладелицы, которая накопила 116 штрафов на сумму более 140 тысяч рублей, он составил 81 тысячу рублей.
- За эти нарушения ПДД перестали штрафовать с 1 сентября.
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