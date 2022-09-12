Машины нарушителей начали распродавать — журнал За рулем

Машины нарушителей начали распродавать

Они конфискуются и продаются Федеральной службой судебных приставов.

Материалы по теме
МВД России и Беларуси объединились против нарушителей

Начала работать новая мера воздействия на злостных нарушителей, которые при этом не платят штрафы. За них всерьез взялись судебные приставы, которые начали конфисковывать автомобили неплательщиков и выставлять их на торги.

Так, Ford Focus автомобилиста, который любил парковать машину на газонах и не оплачивал выписываемые за это штрафы (всего 114 штрафов на сумму более 380 тысяч рублей), был найден, изъят и продан.

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

«После возбуждения исполнительных производств гражданин решил спрятать автомобиль и избежать погашения долга. Сотрудники органа принудительного исполнения объявили транспортное средство в исполнительный розыск, — цитирует РГ рассказ представителя Главного управлении ФССП России по Москве. — В результате проведения совместного рейда судебных приставов и инспекторов МАДИ иномарка была обнаружена в районе проживания родственников должника. В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство».

Материалы по теме
7 нарушений ПДД, которые могут нас разорить

Из вырученной после продажи суммы был вычтен долг по штрафам, а также удержан исполнительский сбор. Оставшиеся деньги были переведены на счет бывшего владельца Форда.

Исполнительский сбор — весьма внушительная сумма денег. Например, для автовладелицы, которая накопила 116 штрафов на сумму более 140 тысяч рублей, он составил 81 тысячу рублей.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Противоречивый, великий, смешной: 100%-й «американец» на тестах «За рулем»
Автомобиль для Сталина: тест Packard 180
Российский Haval Dargo: 5 неожиданных (и полезных!) особенностей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров357
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: