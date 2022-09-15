Смена автопарка: в каршеринг закупают китайские кроссоверы

В двух городах стали доступны Haval Jolion и Geely Coolray, и это не последнее поступление новой техники в этом году.

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В Санкт-Петербурге и Сочи появились каршеринговые автомобили новых моделей — ранее пользователи сервиса Яндекс Драйв с такими машинами не сталкивались. Как сообщает пресс-служба, в автопарках названных городов стали доступны китайские компакт-кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray. В общей сложности в двух городах сервис предоставит более сотни новых авто этих моделей.

Комплектация Haval Jolion: климат-контроль, подогрев сидений и руля, круиз-контроль, камера, парктроники, ММС с интеграцией со смартфонами. Арендовать машины могут водители старше 26 лет со стажем более шести лет

Помимо указанных городов сервис доступен в Москве. Традиционными авто бюджетного сегмента являются Volkswagen Polo, более дорогого — Audi A6 и Mercedes E200, а также предлагаются минивэны и электромобили. Но за последние несколько месяцев столичный автопарк сервиса тоже пополнился китайскими моделями, а именно — кроссоверами Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro.

Сочинские Geely Coolray оснащены кондиционером, панорамной крышей со сдвижным люком, круиз-контролем. Воспользоваться услугой могут клиенты старше 21 года со стажем вождения более двух лет

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Пресс-служба уточняет, что обновление автопарка — плановое и не последнее в 2022 году: до конца года во всех городах присутствия будут появляться новые машины. Можно предположить, что это вновь будут китайские модели или продукция АВТОВАЗа.

В начале сентября стало известно, что Яндекс ведет переговоры с АВТОВАЗом и китайскими BAIC Group и Chery о поставках автомобилей для такси.

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Фото: Depositphotos, Яндекс Драйв