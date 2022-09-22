Возможен дождь! Максимальная интрига на гонке REC в Москве

Русинов, Петров, Алешин, невероятно крутая техника и экстремальные условия... Достаем зонты и торопимся на трибуны Moscow Raceway.

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Уже 25 сентября, в грядущее воскресенье, автодром Moscow Raceway поднимет знамена Российской серии гонок на выносливость — Москва встречает третий этап Russian Endurance Challenge (REC)...

Битва обещается невероятно красивая: двадцать шесть экипажей, болиды пяти разных классов и прогноз погоды, обещающий дождь. Что-то будет!

Как известно, в общем списке участников REC-2022 именитые российские пилоты, имеющие богатый международный опыт: Роман Русинов, Виталий Петров, Михаил Алешин, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Алексей Дудукало, Алексей Басов и другие.

Техника на этапе тоже ожидается в высшей степени интересная: Mercedes AMG GT3, Mercedes AMG GT4, BMW M4 GT4 (стандарт мирового «эндуранса»), Toyota Supra GT 4, Porsche Cayman GT4, уникальный российский автомобиль Marussia B1 GT, прототип G-Drive G01 (G-Drive Racing), прототип FENIX Московского Политеха, прототипы Shortcut (DK Racing) и автомобили национального кольцевого автоспорта.

Шорткаты, эти небольшие машины открытой конструкции (без крыши), стоит отметить отдельно, ведь дождь на трассе Moscow Raceway, непростой и в сухую погоду, гарантирует экипажам по-настоящему экстремальные условия, в которых выносливость перестает быть фигурой речи... Интересно, что именно в этом классе активно принимают участие пилоты-девушки.

Да и в прочих зачетах расклад сил получается очень любопытным, ведь в Москву едут гоняться новые пилоты, появляется новая техника — а значит, возможны любые сюжетные повороты.

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Например, экипаж Сhev Team Евгения Чикинева пересел на Toyota Supra GT 4 (класс GT), а количество Porsche Cayman GT в пелетоне достигло четырех, поэтому для них появится отдельный зачет... Итак, 25 сентября, воскресенье, Moscow Raceway, третий этап Russian Endurance Challenge. Четырехчасовой марафон стартует ровно в 15:00!

Ну а подготовиться к гоночному уик-энду в Москве можно, посмотрев предыдущую серию этого захватывающего сериала — вот результаты второго этапа REC.

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Фото: Russian Endurance Challenge